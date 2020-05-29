 

Ростех нашел способ усовершенствовать российские торпеды

29.05.2020, 3:08, Новости дня

Российским торпедам увеличат дальность обнаружения цели и повысят вероятность ее поражения, сообщил заместитель гендиректора НИИЭП (входит в Ростех) Валерий Эдвабник.

Добиться этого удалось за счет новейшей аппаратуры самонаведения, которая превосходит как российские, так и зарубежные аналоги. Она подходит для торпед различного калибра, предназначенных для стрельбы как по подводным, так и надводным целям.

Эдвабник отметил, что новая аппаратура «отличается меньшими габаритами, более низким энергопотреблением и пониженной стоимостью», передает ТАСС.

За разработку специалисты НИИЭП удостоены президентской стипендии.

В феврале сообщалось, что Россия решила модернизировать советские торпеды.



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