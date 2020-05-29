 

“Ну, попал ты в ДТП по пьяни, с кем не бывает?!”: помощник отреагировал на слова пятого мужа Лолиты Милявской

29.05.2020, 2:45, Разное

Сергей Жорин подал заявление на Дмитрия Иванова, обвинив его в клевете. При этом адвокат Иванова выступила с официальным сообщением о том, что ее клиент не обвинял юриста. Однако Жорин сильно оскорблен и не намерен отступать. Ему не понравилось, что бывший муж Лолиты Милявской якобы назвал его непорядочным человеком. “Вообще, очень странно слышать от альфонса, что такое порядочный и непорядочный человек!” – ляпнул помощник Лолиты Милявской.

При этом он не исключает версии, что Дмитрий Иванов действительно разбился в ДТП. “Но он же давал комментарии своим голосом различным телеканалам. Говорил, что я непорядочный человек, упоминал про какие-то угрозы. Очевидно же, что он намекал, что я имею отношение к его травмам”, – высказался адвокат.

Теперь он хочет, чтобы Дмитрий Иванов прошел проверку и был привлечен к уголовной ответственности. “Допустим, у него ко мне были какие-то претензии, но я же его нигде не упоминал, не давал никаких интервью. Зачем он наводит тень на плетень?! Ну, попал ты в ДТП по пьяни, с кем не бывает?! Так и скажи”, – возмущен юрист.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Дек 2018 в 4:27 PST

Что касается Лолиты Милявской, то, по словам Сергея Жорина, она не сильно переживает из-за этой истории. Однако певице не нравится, что бывший муж пытается на ней “пропиариться”. Как отметил помощник, получившая вожделенную свободу Лолита хочет, чтобы экс-супруг ее наконец оставил в покое.

Напомним, согласно официальной версии, Дмитрий Иванов попал в больницу 16 мая, однако о госпитализации спортсмена журналисты узнали буквально несколько дней назад. Сообщается, что бывший муж Лолиты Милявской угодил в клинику в тяжелом состоянии с множественными травмами.



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