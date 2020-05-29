Минаев готов платить пенсию Тарзану: Перестанешь бабушкам и дедушкам завидовать
29.05.2020, 2:45, Разное
Сергей Минаев
готов подписать с Сергеем Глушко договор. Согласно контракту, писатель и его
поклонники будут ежемесячно выплачивать танцору пенсию в 15 тысяч рублей. Правда, взамен муж
Королевой должен отказаться от любого другого дохода.
Писатель подчеркнул, что таким образом танцор будет до конца жизни получать только пенсию. “Перестанешь, наконец, бабушкам и дедушкам
завидовать”, – обратился Минаев к Глушко. Сергей пообещал, что на 15 тысяч его
тезка будет жить “достойно и круто”.
Напомним, на днях
супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко возмутил общественность. Танцор
заявил, что из-за пандемии коронавируса его бизнес заморожен. Он и его коллеги
сидят без работы, а, следовательно, без денег. Глушко задался вопросом: почему
государство платит деньги пенсионерам, а артистам не помогает.
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После шумихи
Сергей от своих слов отказался. Артист заявил, что его заявление – “фейк”.
Также Глушко пригрозил журналистам “кармой, которую никто не отменял”. Артист
уверил, что говорить с прессой больше не будет.
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