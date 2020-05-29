Апелляционные слушания по делу Ратко Младича отложены на неопределенный срок

29.05.2020, 2:43, Новости дня

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов перенес апелляционные слушания по делу бывшего лидера боснийских сербов Ратко Младича на неопределенный срок в связи с его состоянием здоровья и ограничениями на передвижения из-за коронавируса.

78-летний Младич, который в 2017 году был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинениям в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечества в связи с его ролью в войне в Боснии в 1990-е гг., недавно перенес операцию. В секретариате суда отмечают, что Младич в силу возраста и состояния здоровья входит в группу риска, а из-за карантинных ограничений начать слушания 16 июня не представляется возможным.

Апелляционная комиссия попросила секретариат раз в 10 дней представлять отчет с оценкой ситуации, чтобы можно было как можно скорее назначить новую дату слушаний.