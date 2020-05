“Очень плохой подарок из Китая”. Трамп заявил, что коронавирус движется по всему миру

29.05.2020, 2:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 является “очень плохим подарком из Китая”. Об этом он написал в своем Twitter.

“Коронавирус, очень плохой “подарок” из Китая, движется по всему миру. Нехорошо!” – отметил Трамп.

All over the World the CoronaVirus, a very bad “gift” from China, marches on. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020

17 марта Трамп заявил, что коронавирус нужно называть “китайским вирусом”. Глава Белого дома, считает, что это “очень точное определение”, потому что инфекция пришла из Китая.

Министр иностранных дел Китая Ван И 24 мая заявил, что США и Китай должны действовать вместе, чтобы преодолеть пандемию коронавируса и смягчить ее воздействие на мировую экономику.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,9 млн, из них более 2,38 млн вылечились, а 357,9 тыс. умерли. США – самая пострадавшая от коронавируса страна: там 1,7 млн инфицированных и более 101 тыс. умерших.