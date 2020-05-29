Умер российский правозащитник Мохнаткин. В 2016 году ему в тюрьме сломали позвоночник
29.05.2020, 2:30, Новости дня
28 мая в России умер правозащитник и политический активист Сергей Мохнаткин, об этом сообщил в Facebook писатель Виктор Шендерович.
“Умер Сергей Мохнаткин. Его убивали много лет, и его убили. Тоска и ярость”, – написал Шендерович.
Умер Сергей Мохнаткин.Его убивали много лет, и его убили. Тоска и ярость.
Posted by Виктор Шендерович on Neljapäev, 28. mai 2020
Активисту было 66 лет.
В 2010 году Мохнаткин был отправлен за решетку за избиение сержанта столичной милиции во время митинга на Триумфальной площади. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, однако в апреле 2012 года Мохнаткин вышел на свободу, поскольку его помиловал президент Дмитрий Медведев.
В декабре 2013 года он был вновь задержан во время акции оппозиции на Триумфальной площади за нанесение телесных повреждений полицейским и был отправлен в колонию на 4,5 года. Оппозиционер не признавал своей вины.
В марте 2016 года у него возник конфликт с офицерами Федеральной службы исполнения наказаний в Архангельске, в ходе которого Мохнаткину сломали позвоночник, сообщало “Радио Свобода”. За “дезорганизацию” работы исправительного учреждения и “оскорбление представителей власти” активисту суммарно добавили еще два года срока.
Он вышел на свободу в декабре 2018 года. В последние месяцы сильно болел.
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