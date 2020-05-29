 

Умер российский правозащитник Мохнаткин. В 2016 году ему в тюрьме сломали позвоночник

29.05.2020, 2:30, Новости дня

28 мая в России умер правозащитник и политический активист Сергей Мохнаткин, об этом сообщил в Facebook писатель Виктор Шендерович.

“Умер Сергей Мохнаткин. Его убивали много лет, и его убили. Тоска и ярость”, – написал Шендерович.

Умер Сергей Мохнаткин.Его убивали много лет, и его убили. Тоска и ярость.

Posted by Виктор Шендерович on Neljapäev, 28. mai 2020

Активисту было 66 лет.

В 2010 году Мохнаткин был отправлен за решетку за избиение сержанта столичной милиции во время митинга на Триумфальной площади. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, однако в апреле 2012 года Мохнаткин вышел на свободу, поскольку его помиловал президент Дмитрий Медведев.

В декабре 2013 года он был вновь задержан во время акции оппозиции на Триумфальной площади за нанесение телесных повреждений полицейским и был отправлен в колонию на 4,5 года. Оппозиционер не признавал своей вины.

В марте 2016 года у него возник конфликт с офицерами Федеральной службы исполнения наказаний в Архангельске, в ходе которого Мохнаткину сломали позвоночник, сообщало “Радио Свобода”. За “дезорганизацию” работы исправительного учреждения и “оскорбление представителей власти” активисту суммарно добавили еще два года срока.

Он вышел на свободу в декабре 2018 года. В последние месяцы сильно болел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Еврокомиссия рекомендовала выдержать месяц между этапами снятия карантинным мер

11.04 / Мексика объяснила разногласия с ОПЕК+

21.05 / Захарова опровергла сообщения о предложении РФ провести саммит США и Палестины

11.04 / Eli Lilly испытает препарат для лечения коронавирусной инфекции

16.04 / Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России

15.04 / Американский врач предупредил об опасности алкоголя при коронавирусе

21.04 / Регионам предложили средство выхода из кризиса после победы над коронавирусом

10.05 / VOAэкспресс 10 мая 2020

16.04 / Назван способ избежать осложнений при коронавирусе

23.05 / Авиакатастрофа в Пакистане. Власти назвали количество погибших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска