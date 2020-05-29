Умер российский правозащитник Мохнаткин. В 2016 году ему в тюрьме сломали позвоночник

29.05.2020, 2:30, Новости дня

28 мая в России умер правозащитник и политический активист Сергей Мохнаткин, об этом сообщил в Facebook писатель Виктор Шендерович.

“Умер Сергей Мохнаткин. Его убивали много лет, и его убили. Тоска и ярость”, – написал Шендерович.

Умер Сергей Мохнаткин.Его убивали много лет, и его убили. Тоска и ярость. Posted by Виктор Шендерович on Neljapäev, 28. mai 2020

Активисту было 66 лет.

В 2010 году Мохнаткин был отправлен за решетку за избиение сержанта столичной милиции во время митинга на Триумфальной площади. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, однако в апреле 2012 года Мохнаткин вышел на свободу, поскольку его помиловал президент Дмитрий Медведев.

В декабре 2013 года он был вновь задержан во время акции оппозиции на Триумфальной площади за нанесение телесных повреждений полицейским и был отправлен в колонию на 4,5 года. Оппозиционер не признавал своей вины.

В марте 2016 года у него возник конфликт с офицерами Федеральной службы исполнения наказаний в Архангельске, в ходе которого Мохнаткину сломали позвоночник, сообщало “Радио Свобода”. За “дезорганизацию” работы исправительного учреждения и “оскорбление представителей власти” активисту суммарно добавили еще два года срока.

Он вышел на свободу в декабре 2018 года. В последние месяцы сильно болел.