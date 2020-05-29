С 1 июня в Москве открываются непродовольственные магазины, автосалоны и гипермаркеты

29.05.2020, 2:18, Новости дня

Начиная со следующей недели в Москве откроются магазины непродовольственных товаров. Готовы ли они встретить клиентов?

С 1 июня в Москве оживет торговля: по плану московских властей в столице начинается второй этап смягчения ограничений. Около 50 тысяч предприятий розничной торговли и более 9 тысяч организаций бытового обслуживания начнут работу в первый день лета.

Откроются непродовольственные магазины, автосалоны, гипермаркеты, а также приемные пункты химчисток и прачечных, ремонт одежды и обуви — все то, что не подразумевает длительного контакта и общения. Получится взять на прокат и велосипед. А уже через несколько дней — в пятницу, с 5 июня — к работе вернутся ярмарки выходного дня. Всего — 82.

По подсчетам правительства Москвы, дополнительно на свои рабочие места выйдут около 200 тысяч человек. А насколько увеличится товарооборот в городе, можно будет говорить по итогам следующей недели. Но большинство предприятий уже переориентировались на новую модель работы, и показатели растут.

Восстановление деятельности важно не только для непродовольственного ритейла, но и для поставщиков, у которых магазины закупают продукцию. Это позволит и им наладить производственные процессы. По данным Ассоциации компаний розничной торговли потери рынка в Москве только по торговым точкам можно оценить в 4 миллиарда рублей. А с учетом поставщиков — в разы больше.

Все это время в отсутствие прибыли владельцам приходилось рассчитывать на поддержку государства — на беспроцентные кредиты на выплату зарплат, отсрочку по налогам и арендным платежам, кредитные каникулы, снижение страховых взносов. В Москве были введены три пакета мер поддержки бизнеса. Общий объем помощи составил 85 миллиардов рублей. Ей уже воспользовались более 34 тысяч организаций.

Дополнительно принят и четвертый пакет, который касается инвестиционных компаний и промышленный предприятий. В частности, они смогут получить льготы по налогу на прибыль. У представителей торговли есть и свои предложения по возможным мерам поддержки. "Нам хотелось бы видеть помощь от государства в виде диалога с арендодателями, на который они пока не идут, — говорит Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). — Либо существенно снизить арендные платежи, пока нет источника финансирования, либо увязать ставку аренды с выручкой, которая формируется сейчас, — тогда это будет экономически обоснованно".

Безусловно, запуск торговли будет сопровождаться усиленными мерами безопасности: их никто не отменял. Должна соблюдаться дистанция, покупатели, персонал будут использовать маски и перчатки. Несмотря на затраты, компании к этому готовы.

Первостепенная задача розничной торговли — нарастить спрос. Восстановление во многом будет зависеть от потока людей и от объемов их покупок. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, с середины мая экономическая активность практически достигла 80 процентов, в том числе за счет регионов. А после возвращения московского сектора розничных продаж тенденция должна стать еще более позитивной.