Трубоукладчик “Академик Черский” возвратился в немецкий порт Мукран

29.05.2020, 2:18, Новости дня

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" возвратилось в порт Мукран в Германии, являющийся логистическим центром проекта "Северный поток – 2". Такая информация появилась на портале Marine Traffic.

Накануне утром судно вышло из порта и встало на якорь на расстоянии нескольких километров от берега. Позднее к причалу подошла трубокуладочная баржа "Фортуна", принадлежащая компании МРТС. Баржа также отвечает техническим требованиям для достройки газопровода, сообщает РИА Новости.

"Академик Черский" прибыл в порт Мукран 8 мая текущего года. В феврале судно, покинув Находку, направилось по пути в Сингапур. Во время следования с Дальнего Востока на Балтику трубоукладчик несколько раз менял заявленную конечную точку маршрута.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. США, Украина и ряд стран Европы активно выступают против проекта.

В конце 2019 года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток – 2". После этого швейцарская компания Allseas заявил о приостановке работ.

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что РФ в состоянии завершить "Северный поток – 2" усилиями "Академика Черского", но для этого необходимо дооснастить судно.