Мнение: Холодильник наконец-то объяснил дуракам, что он больше прав, чем телевизор!

29.05.2020, 2:16, Разное

Ага. Вот, мне реально, очень хочется сейчас спросить тех моих знакомых, кто мне с 2014 года ныл, что скоро нам всем, путинским дегенератам, холодильник покажет, как мы заблуждались и что по телевизору показывается лишь сурковская пропаганда. И чо?

Да, я знаю их отмазы, будут скулить, что им плевать и, внезапно, им главное, что творится в России. Но.

1) В США 40 млн безработных.

2) Многим семьям не хватает денег даже на еду и они ходят по бесплатным столовым, где также задница.

3) Илон Маск показал косманавтов (нет, я не допустил ошибку) в резиновых сапогах – об этом отдельно наша передача еще потопчется.

В который раз говорю – в России все сложнее быть мудаком. И когда тупенькие мне пишут в комментах, что я дескать, обижаю своих друзей – про кого рассказываю – нет, ребята, я их лечу. И они меня читают. И, да, как дети, обижаются.

Но жизнь жестока. Однако, и об этом, тоже позже. Я же просто хочу уточнить – и чо? Почему вы боитесь себе признать, что обосрались? Ну, все же более теперь, чем очевидно. Зачем сопротивляться?

Хотя, это, конечно, риторические вопросы на полях. Причем я бы завернул, про то, что рожденный мудаком мудаком помрет – но это скучно.

Трусы вы просто, товарищи. Сами это знаете, что обгадились. А теперь еще не только обгадились, но и зашкерились.

Демократы, любители Навального, типа "думающие люди".

Как говорили по этому же поводу про товарища Уткина – просто человек, человек-говно.

Счастья вам.