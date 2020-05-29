Создан материал для защиты от сейсмических волн

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29.05.2020, 2:15, Новости дня

Американским ученым удалось создать материал для защиты от сейсмических волн.

По словам специалистов, принцип действия современных маскирующих материалов может быть применен в целях нейтрализации упругих волн в твердой среде. Материал можно использовать для защиты от сейсмических волн, которые распространяются в земле.

Особая структура материалов позволяет волнам без преломления проходить сквозь поверхность. Чтобы материал мог быть применим в твердой среде, он должен противостоять волне сдвига. По словам ученых, их разработка состоит из функциональной градуированной решетки, которая встроена в фон изотропного континуума. Во время исследования покрытия ученые обнаружили у него хорошие характеристики маскировки при сдвиговых нагрузках и растяжении.



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