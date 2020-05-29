Функциональные материалы были созданы на основе магнитных жидкостей

29.05.2020, 2:15, Новости дня

Команде ученых удалось изучить эффекты гидродинамических взаимодействий в магнитных коллоидных системах, а также создать на их основе новые функциональные материалы.

Во время нового исследования специалисты поместили стабилизированные микрочастицы разнообразных материалов, обладающие различной микрогеометрией, в магнитный коллоид. Коллоидные наночастицы в магнитном поле создают организованную микроструктуру, упорядочивая введенные микрочастицы. Это кардинально меняет макроскопические свойства материала.

Эксперты изучили механизмы взаимодействия частиц в композиционных материалах, а также описали процессы, которые приводят к образованию такого рода структур. Результаты исследования могут быть использованы для создания систем, с помощью которых можно регулировать свойства материалов в управляемых электротехнических модулях.