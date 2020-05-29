Цукерберг выступил против ужесточения контроля над соцсетями в США

29.05.2020, 2:08, Новости дня

Глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал решение властей США ужесточить контроль за деятельностью соцсетей.

Как сообщил Цукерберг, ему «нужно понять», какие именно шаги предпринимает глава американского государства Дональд Трамп. При этом глава Facebook отметил, что «в целом» не считает «правильной реакцией» решение «подвергать цензуре какую-либо платформу».

По его словам, соцсетям приходится искать «баланс», так как критике они подвергаются и за блокировку контента, и за ее отсутствие, передает ТАСС.