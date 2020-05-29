Мнение: О заразе

29.05.2020, 2:06, Разное

Вот по поводу этого скандала.

Гениальный детский писатель Эдуард Успенский, точнее его имя, в защите как таковой не нуждается, его произведения переживут всех скандалящих, их детей и внуков.

Но пройти мимо сложно.

Каждая завистливая бездарность сейчас может плюнуть в гения, назвавшись жертвой или сделав вид, что заступается за жертву. И этот вирусный плевок не сотрет уборщица в резиновых перчатках и респираторе, а начнут копипастить, обсуждать, обнюхивать, облизывать и смаковать.

Что же за время такое заразное?

Почему же каждая дрянь может обвинить своего родителя в том, что он ее недостаточно любил и на основании этого называть его насильником и требовать лишить его государственной премии?

И другие завистники присоединятся к хору и будут на все лады рассуждать, какой плохой и неприятный человек этот гений.

Когда будет закон против клеветы в интернете?

Это самая острая необходимость на сегодняшний момент, опасность от отсутствия этого закона велика.



Вот я специально почитала про этого “сектанта” Столбуна, в связи с которым Успенского обвиняет убогая дочь.

Насколько я поняла, это талантливый психолог, с интересным методом, достойным внимательного изучения.

Успенский был благодарен ему за лечение от алкоголизма (и прожил, кстати, до 80 лет, плодотворно, а не умер молодым как многие алкоголики).

В “секту” свою Столбун не только никого не вовлекал, но и не принимал. Успенский в интервью рассказывает, что некоторым его друзьям, которым Успенский рекомендовал Столбуна, пришлось переехать жить в Дмитров, когда Столбун соглашался принимать только жителей Дмитрова. Не было никакой секты у Столбуна. Была закрытая маленькая группа, в которую было крайне сложно попасть.

Я вот публично пишу и открыто, каждый может видеть, что. А Столбун закрытую группу вел, поэтому всякий может теперь врать и клеветать.

Дочку свою Успенский отдавал в летний лагерь Столбуна, потому что подозревал у нее склонность к психическим расстройствам наследственную (по линии жены были суициды и психические заболевания, как он сам говорил в интервью о Столбуне). И видимо подозревал не зря. А Столбун легкие случаи шизофрении и неврозы, похоже, действительно излечивал или приводил к устойчивой ремиссии. Интересно, что враги Столбуна обвиняют его в лечении слабым током, как будто это он придумал, и этот метод не существовал давным давно. Я, например, тоже считаю, что будущее лечения депрессии за специфическими кожными воздействиями. Это классика и это же будущее. Кожно-мышечные воздействия на рецепторы позволяют перезагрузить нервную систему, вернуть чувствительность, свежесть восприятия и избавить от апатии. Каждый может попробовать это на себе, с помощью, например, аппликатора Кузнецова, колючего коврика. Легкую апатию сразу почти снимает. Обливания контрастные, массаж, спорт, баня с веником – все воздействия такого порядка известны с древности и очень полезны.

Самое смешное или грустное, что в вое инфантилов рядом с обвинениями в лечении током стоят обвинения в лечении трудом. Заставлял трудиться! Вот ведь садист. А все инфантилы хотят сидеть у родителей на шее. Хотя трудотерапия – единственный метод поставить мозги на место. Правда принудительный труд не имеет такого влияния. Это можно видеть по дочери Успенского, которая так и осталась жадной и завистливой бездельницей, несмотря на усилия отца сделать из нее человека.

И вот она потребовала лишить Успенского премии на основании того, что он “безнравственный”. Представляете себе заявку? Она знает, что такое нравственность и будет об этом судить. Судить она будет своего отца публично, вот это ничтожество.

Обвинение, что Успенский – насильник, ненавидящий детей, клевета, за которую нужно привлекать к ответственности. Он удочерил двух девочек из детского дома, оставил все наследство их приемной матери, то есть и им. И вообще для детей делал очень многое, не говоря даже о его гениальном творчестве.

Если так пойдет и дальше, инфантилы совсем озвереют и распояшутся, поскольку все они ненавидят родителей и родительские фигуры. Инфантилизм взрослого человека – это и есть конфликт с родительской фигурой. Называется “МАЛО” и “ДАЙ”. Они так же ненавидят иерархию, порядок, правила, труд, закон, все то, что мешает им присваивать чужие блага.

Они убеждены, что все заработанное их родителями должно автоматически принадлежать им.

И если нет, то значит их ограбили.

Паразиты, сами не способные создать ничего, мнят себя хозяевами мира.