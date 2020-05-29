 

Мнение: О высочайшем разрешении гулять и веселиться

29.05.2020, 2:05, Разное

Конечно, многие сейчас уверены, что человек просто берега потерял. Хотя если посмотреть строго, тряпичный намордник вполне органично смотрится в паре с цифровым ошейником. И по этому поводу можно вылить ещё немало желчи.

Но зачем?

Ошибаются те, кто думают, будто всё дело в ажитации вошедшего в административный восторг чиновника. Нет, тут всё гораздо глубже.

Ключевое слово в новых правилах разрешённых – это эксперимент. Похоже, действительно, над не в меру либеральными москвичами решено поставить эксперимент по делиберализации. Постепенно, капля за каплей, шаг за шагом лишая их остатков прежней вольности под страхом смерти. В каком-то смысле Москва – это аналог динамометрического гаечного ключа. Завернули резьбу на полоборота ещё одним абсурдным требованием, и смотрят на стрелку динамометра. ОК? Тогда можно крутить дальше. Всё равно ничем большим, чем возмущение отдельных личностей в соцсетях это не закончится.

Тем более, что и возмущающиеся, отписавшись по бложикам и пабликам, послушно пойдут натягивать маску. И станут чувствовать на себе неусыпную заботу вышестоящего руководства. Которое видит в подопечных горожанах никак не граждан, а детей неразумных. Патернализм – он такой… Работает с двух концов, возвращая европейский город вполне XXI века к архетипам 200-летней давности, к образу доброго барина.

Ну и чтобы не заканчивать заметку на совсем уж минорной ноте – ещё одна картинка. Для поднятия настроения.


Идея © Андрей Будаев.

Прогулка жителей элитного дома по установленному графику с 1 июня строго во дворе.

Кто посчитает число нарушений и назовёт суммарный размер штрафа?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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