Мнение: Прорыв и пикет

29.05.2020, 2:00, Разное

Мой коллега Илья Азар вышел на одиночный пикет и получил 15 суток ареста.

Вахтовики, находившийся на короновариснум карантине в казанском санатории Ливадия, решили сбежать, пошли на прорыв, но были остановлены Росгавадией и ОМОНом, и получили от 8 до 12 суток ареста.

Выходит, что пикеты опаснее прорывов?

Оставлю здесь, написанное Кириллом Мартыновым.

«Разумеется, одиночный пикет не преступление, в нем трудно найти признаки «массового мероприятия», нарушения эпидемиологических норм или пресловутого «препятствия свободному движению граждан». Тем не менее власти решились на административный арест, обвинив Азара в «повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий». Аргумент тут, судя по всему, состоял в том, что и так сойдет, люди и без того запуганы, а уж арест Азара всех точно оставит дома. Кто же захочет оказаться в спецприемнике во время эпидемии? Дело Голунова, в поддержку которого одним из первых, кстати, выступил именно Илья Азар, похоже, ничему не научило российскую «политическую элиту».

Так, прикрываясь страхом законопослушных людей перед эпидемией, необходимостью оставаться дома, власти считают, что могут открыто демонтировать остатки гражданских свобод. Даже пикетировать теперь нельзя. Похоже, что и выражение мнений, отличающихся от «озвученных официально», скоро станет незаконным.

…. Использовать эпидемию для расправы с гражданскими активистами — значит демонстрировать, насколько жалким является нынешний авторитаризм, который вроде бы по всему периметру окружен сплошными рядами штыков.

Судья, выносивший решение об аресте Азара, совершил вдвойне аморальный поступок, не только лишив невиновного человека свободы, но и подвергнув опасности его жизнь. Известно, что именно места изоляции людей являются основными очагами распространения инфекции.

… Кто-то сейчас готовится к парадам и обнулению Конституции, а другие просто хотят сохранить человеческое достоинство. Пусть этот выбор останется в нашей стране свободным — именно по этому поводу в конечном счете протестовал Азар» (отсюда).

Подписываюсь под каждым словом.

На снимке: Илья Азар. Фотография отсюда