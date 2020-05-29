Врач назвал неожиданный симптом коронавируса

29.05.2020, 1:31, Разное

Как успели установить российские врачи, у молодых людей чаще всего проявляется такой симптом коронавируса, как лихорадка. Оказалось, что у пожилых пациентов организм реагирует таким образом лишь в 20% случаев, отметила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Это указывает на то, что у 80% людей старшего поколения отсутствует должный иммунный ответ на болезнь. Вместо этого у них проявляются другие, довольно редкие, симптомы коронавируса.

Речь идет о потере аппетита и нарушениях памяти, рассказала Ольга Ткачева. Кроме того, часто болезнь сопровождается и более распространенными, но не самыми характерными симптомами коронавируса – слабостью и снижением физической активности.

Напомним, симптомы коронавируса принято делить на типичные и более редкие. К первой группе относят повышение температуры, сухой кашель, ломоту в теле и повышенную утомляемость. Во вторую записывают, в частности, нарушения пищеварения.

Кроме того, одним из самых характерных симптомов коронавируса, называют потерю обоняния. Однако далеко не всегда болезнь проявляется именно так.

Симптомы коронавируса могут оказаться проявлением и другой болезни. При этом COVID-19 может протекать и совершенно бессимптомно. Поэтому узнать точный диагноз можно только после проведения специальных тестов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Апр 2020 в 5:46 PDT