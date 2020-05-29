Миннеаполис охватила новая вспышка насилия

29.05.2020, 1:30, Новости дня

Миннеаполис охватила новая волна насилия. В четверг, на следующий день после массовых беспорядков из-за смерти афроамериканца, задержанного полицейскими, один из городских кварталов превратился в дымящиеся руины – с сожженными зданиями, разграбленными магазинами и гневными граффити, авторы которых требовали справедливости.

Беспорядки охватили несколько кварталов в районе Лонгфелло, кроме того, еще несколько вспышек насилия произошли в других районах Миннеаполиса. После двух ночей яростных протестов, последовавших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, мэр Миннеаполиса попросил губернатора ввести в город силы Национальной гвардии. Еще одна акция протеста пройдет в четверг вечером в историческом центре Миннеаполиса.

Часть городских магазинов планируют закрыться пораньше, опасаясь новых волнений. Власти прекратили движение системы скоростных трамваев и планируют остановить все автобусные перевозки, объяснив это «заботой о безопасности пассажиров и сотрудников» транспортных компаний.

Опасения новых беспорядков усилились после ночи со среды на четверг, когда район Лонгфелло охватила вспышка насилия. Участники беспорядков разбили все окна в торговом центре, расположенном через дорогу от полицейского участка, сотрудники которого задержали Флойда. Пострадали, в том числе, крупный супермаркет Target и тренажерный зал сети Planet Fitness. На стене супермаркета появилось огромное граффити красного цвета с надписью «Почему мы?». Ресторан быстрого питания Wendy’s, расположенный через дорогу, обуглился почти до неузнаваемости.

«Мы сожгли наш собственный район», – сказала в интервью «Ассошиэйтед пресс» расстроенная Деона Браун, 24-летняя женщина, стоявшая с подругой возле полицейского участка, где небольшая группа протестующих выкрикивала оскорбления в адрес десятка полицейских, стоявших с каменными лицами в защитном снаряжении.

«Это – место, в котором мы живем, где мы делаем покупки, и они его разрушили. То, что сделал этот полицейский – неправильно, но сейчас мне страшно», – призналась Браун.

Мародеры разграбили супермаркет Target

Однако участники беспорядков, тем не менее, находят смысл в своих действиях.

Протестующие уничтожили коммерческие заведения «потому, что система сломана», – заявил в интервью «Ассошиэйтед пресс» молодой человек, представившийся как Кэш. По его словам, он находился на улице в момент беспорядков. Кэш не согласился с тем, что разрушение супермаркета нанесло вред жителям района, в котором проживают преимущественно афроамериканцы.

«Они зарабатывают на нас деньги», – сердито сказал он, имея в виду владельцев разрушенных магазинов. В ответ на вопрос о том, участвовал ли он в мародерстве и насилии, молодой человек рассмеялся, и заявил, что он «ничего не сломал».

Протесты, которые начались в среду вечером и продолжались до утра четверга, были более ожесточенными, чем во вторник.

Мэр города Джейкоб Фрей призвал жителей Лонгфелло к спокойствию. «Пожалуйста, Миннеаполис, мы не можем допустить, чтобы эта трагедия породила еще больше трагедий», – написал он в своем Твиттере.

Протесты начались и в других городах страны. В Калифорнии сотни людей, возмущенных смертью Флойда, заблокировали автостраду в Лос-Анджелесе и разбили стекла автомобилей сотрудников калифорнийской Дорожно-патрульной полиции. Полиция в Мемфисе заблокировала главную магистраль после того, как группа протестующих собралась у полицейского участка. Затем ситуация обострилась, и полицейские попросили помощи у спецназа.

Во время беспорядков в Миннеаполисе в среду вечером рядом с ломбардом был найден смертельно раненный мужчина. По данным городских властей, погибший, возможно, был убит владельцем ссудного учреждения. Городские пожарные службы сообщили о 30 преднамеренных поджогах, которые привели к 16 пожарам. Несколько пожарных машин пострадали от ударов камней и других снарядов. В результате пожаров никто не пострадал.

46-летний Флойд погиб в понедельник при задержании – полицейские арестовали его рядом с продуктовым магазином после получения сообщения о том, что афроамериканец расплатился с продавцом фальшивой банкнотой. В четверг прокуратура США и ФБР в заявили, что проводят «серьезное уголовное расследование» обстоятельств смерти Флойда.

Афроамериканец скончался после того, как один из полицейских придавил его шею коленом. Сцену задержания заснял на видео прохожий. Ролик, выложенный им в соцсетях, вскоре получил широкое распространение по всей стране и привел к началу массовых протестов.