Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

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29.05.2020, 1:30, Новости дня

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».

Роскосмос принял решение возобновить «целевое применение космического аппарата». Спутник вернулся к работе 22 апреля. С ноября 2018 года он исследовался главным конструктором, передает ТАСС.

Напомним, Научный центр оперативного мониторинга Земли сообщал, что последние снимки «Ресурса-П» №3 были зафиксированы 12 февраля 2017 года, данные «Ресурса-П» №2 не публикуются с 19 мая 2017 года.

«Прогресс» заявил, что спутники вышли из строя из-за отказа электроники.

В пресс-службе Роскосмоса сообщали, что спутник №2 выведен из состава российской орбитальной группировки.



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