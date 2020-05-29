Минэкономразвития оценило снижение ВВП за четыре месяца

29.05.2020, 1:08, Новости дня

Снижение ВВП РФ за четыре месяца 2020 года составило 1,9%, сообщается в докладе Минэкономразвития.

В докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года» сообщается, что в апреле ВВП «снизился на 12% в годовом выражении». Снижение связывают с режимом нерабочих дней для борьбы с распространением коронавируса, негативной внешнеэкономической конъюнктурой, а также с карантинными мерами в государствах, которые являются торговыми партнерами России.

В частности, объем платных потребительских услуг снизился на 37,9%, розничная торговля снизилась на 23,4%, оборот продовольственных товаров – на 9,3% в годовом выражении, передает ТАСС.

Уже во втором квартале снижение оборота в торговле должно замедлиться, так как ограничительные меры постепенно отменяют.

Напомним, глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного.

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, как перезапустить экономику РФ в кризис.