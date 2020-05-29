 

В реанимации столичной больницы скончался оппозиционер Сергей Мохнаткин

29.05.2020, 1:04, Новости дня

В реанимации московской больницы номер 67 в возрасте шестидесяти шести лет умер Сергей Мохнаткин, которого в определенных кругах называли правозащитником и политическим активистом. Информацию о смерти уже подтвердила его супруга.

Мохнаткин — человек, безусловно, с крайне насыщенной биографией. Он регулярно участвовал в разного рода акциях протеста и дважды отбывал тюремные сроки. Первый получил за нападение на полицейского в 2009 году. Второй — что характерно — за аналогичное правонарушение в 2013 году, передает телеканал "Россия 24".

Отбывая второй срок, Мохнаткин получил третий — за оскорбление сотрудника ФСИН и дезорганизацию работы колонии. Что, пожалуй, говорит об определенной принципиальности и твердости характера.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору

12.05 / Путин назначил нового замглавы СК

20.04 / В Северной Осетии жители вышли на митинг против самоизоляции и требуют отставки правительства

28.04 / Цифровые пропуска вводят в Тульской области

08.04 / ЕС обещал Армении 92 млн евро на борьбу с коронавирусом

03.04 / Елена Батурина вернула себе титул богатейшей женщины РФ по версии Forbes

05.04 / США и Сомали нанесли удар по террористам «Аш-Шабаб»

28.05 / Китай указал на новые проблемы в отношениях с США

13.04 / За границей от коронавируса вылечились уже 24 украинца – МИД Украины

08.05 / Вывозной рейс с россиянами из Израиля приземлился в Екатеринбурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска