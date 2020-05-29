В реанимации столичной больницы скончался оппозиционер Сергей Мохнаткин

29.05.2020, 1:04, Новости дня

В реанимации московской больницы номер 67 в возрасте шестидесяти шести лет умер Сергей Мохнаткин, которого в определенных кругах называли правозащитником и политическим активистом. Информацию о смерти уже подтвердила его супруга.

Мохнаткин — человек, безусловно, с крайне насыщенной биографией. Он регулярно участвовал в разного рода акциях протеста и дважды отбывал тюремные сроки. Первый получил за нападение на полицейского в 2009 году. Второй — что характерно — за аналогичное правонарушение в 2013 году, передает телеканал "Россия 24".

Отбывая второй срок, Мохнаткин получил третий — за оскорбление сотрудника ФСИН и дезорганизацию работы колонии. Что, пожалуй, говорит об определенной принципиальности и твердости характера.