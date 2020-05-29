Колумнист Forbes назвал причины беспорядков в Миннеаполисе

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29.05.2020, 1:04, Новости дня

Массовые беспорядки в американском штате Миннесота стали результатом накопившейся злобы и обиды среди населения. Такое мнение выразил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются акции протеста из-за убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Коэн считает, что это история 200-летней давности. "Это тяжелые последствия рабовладельческого строя, который отменили в результате гражданской войны", — отметил он. Такая форма протеста — неприемлемая и неоправданная, считает колумнист Forbes.

Положение темнокожих жителей США в обществе существенно изменилось к лучшему. У них имеются "социальные лифты", они могут проявить себя в разных профессиях и в политике. Но накопившаяся десятилетиями обида от притеснений превращаются в злобу, которая порой дает о себе знать. Поэтому социальные протесты время от времени выплескиваются наружу.

Коэн сравнил американские беспорядки с китайскими в Гонконге. "Китайцы всячески пытаются загасить конфликт. Несмотря на это, напряженность между США и Китаем нарастает с каждым днем", — утверждает он. "Китайцам неприятен боевой тон Соединенных Штатов, предполагающий серьезные политические и экономические последствия для КНР", — сказал Коэн.

Он добавил, что США до сих пор не решили свои расовые вопросы. "Пытаются это сделать, но пока не получается", — пояснил колумнист.

По его мнению, конфликты и беспорядки в Соединенных Штатах обусловлены непростой обстановкой на фоне распространения коронавируса, который в том числе затронул и Миннесоту. Также растет степень напряженности среди населения из-за экономических трудностей и массовой безработицы. "40 миллионов безработных. Количество заявлений о безработице падает, рынок ценных бумаг растет", — уточнил он. Поэтому данная ситуация стала поводом для проявления всеобщего недовольства, которое проявляется в виде беспорядков, мародерства и погромов.



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