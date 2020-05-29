 

Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США

29.05.2020, 1:04, Новости дня

Дональд Трамп исполнил свою угрозу и подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Теперь сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

"Небольшая горстка монополий контролирует большую часть всех общественных и частных коммуникаций в Соединенных Штатах, — сообщил Трамп. — У них была неконтролируемая власть подвергать цензуре, скрывать, а также изменять практически любые формы общения. Это недопустимо".

 

Ранее Twitter пометил два сообщения самого президента США значком недостоверной информации, напоминает телеканал "Россия 24".



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