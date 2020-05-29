Разработана первая трехмерная карта нейронов сердца

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29.05.2020, 0:55, Новости дня

Ученые презентовали первую трехмерную карту нейронов сердца. Во время нового исследования специалисты разработали трехмерную реконструкцию сердца самца крысы, которая демонстрирует количество и плотность внутренних нейронов сердца.

Американским ученым удалось создать карту нейронов сердца с помощью новой техники визуализации под названием «ножевая сканирующая микроскопия». Эта система дала ученым возможность исследовать сердце и с помощью методики лазерной захватной микродиссекции отобрать отдельные нейроны для анализа экспрессии генов.

Ученые также провели картрирование их индивидуального положения в трехмерной структуре сердца.



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