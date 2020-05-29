В лечении рака могут помочь новые данные о РНК

29.05.2020, 0:55, Новости дня

Эксперты обнаружили, что молекула РНК, которая участвует в предотвращении образования опухолей, способна менять свою структуру и контролировать в клетке выработку белка. По словам специалистов, их открытие может предложить новые стратегии для лечения различных видов рака.

Во время работы ученые изучили микроРНК-34a, которая регулирует активность белка р53, способного предотвращать образование рака. С помощью ядерно-магнитного резонанса и других биофизических методов ученые исследовали структуру и динамику микроРНК-34a.

Специалисты смогли определить два разных состояния: в первом 99% совокупности было умеренно активно, а 1% проявлял чрезмерную активность. Такие состояния могут меняться. По мнению ученых, чтобы разработать препарат от рака, необходимо обнаружить то, что способно остановить этот переход.