Мнение: Имидж Джонни из фильма “Грязные танцы”

29.05.2020, 0:50, Разное

Давайте вот какой имидж обсудим.

Имидж Джонни (Патрик Суэйзи) из фильма "Грязные танцы" (1987. Эмиль Ардолино).

Он там как бы мелкий хищник, хотя не особо хищный, нерыба и влюбляет себя девушку из богатой семьи, будучи сам очень бедным парнем.

Я расскажу про все рыбацкие моменты в поведении и имидже этого героя.

Он не совсем рыбак, но в кино нас рыбаками тоже не балуют.

Поэтому и нерыба подойдет.

Самое первое появление Джонни – уже сильный ход. Бэби влюбляется по уши с самого первого взгляда.

Ее будто молнией пронзает.

Вот так он примерно появился, только выглядел еще более брутально и нагло.

Хозяин отчитывал его, а он реагировал расслабленно и даже дерзко, не снимая темных очков и как будто жуя жвачку.

На фоне гнева хозяина эта расслабленность подчеркивала его уверенность в себе.

Его мощные мускулы, обтянутые футболкой, накачаны горячей энергией.

Бэби замирает, увидев его, и с этого момента не может отлепить от него ни взгляд, ни мысли.

Он вскоре замечает ее пристальное внимание, но довольно долго или не реагирует, или реагирует демонстративно небрежно.

Именно демонстративно небрежно. Понимаете, что это за имиджевая фишка?

Он выглядит плохим парнем, хотя потом оказывается хорошим. И это новый крючок.

Бэби уверена, что он влюблен в свою партнершу по танцам, восхищается танцем их пары, не сводит с него взгляда и завидует ей.

Поэтому когда оказывается, что его партнерша – не его девушка, Бэбби счастлива.

Когда же Джонни подходит к ней и, чуть презрительно оценив ее взглядом, манит танцевать, Бэби невероятно взволнована и мы будто слышим, как колотится ее сердце.

Танец сексуальный, поэтому холоднокровное поведение Джонни создает контраст и крючок.

Каким образом?

Он откровенно доминирует и делает это в границах, поскольку Бэби мечтает научиться танцевать и он учит ее.

Долгое время Джонни держится с Бэби на дистанции и общается с ней довольно резко.

Даже тогда, когда она вызывается помочь, и он сам заинтересован в том, чтобы она научилась танцевать и подменила его партнершу, которая хочет сделать операцию (прерывание беременности).

Он все равно строит ее и говорит с ней жестко.

Но это в границах, поэтому приводит Бэби в трепет. Понятно почему?

Доминирование в границах всегда действует так. Фигура растет быстро.

Вот только доминировать в границах не умеет почти никто.

Самое главное, на что нужно обратить внимание: Джонни не сокращает дистанцию. Только это позволяет ему оставаться в границах при доминировании.

Кто объяснит, почему это необходимо?

И кто помнит из фильма, каким образом Джонни поддерживает дистанцию? Назовите все способы, их несколько.

Он немного смягчается к ней после их выступления и чуть сокращает дистанцию, когда Бэби действительно заслужила его уважение и даже благодарность.

Но он все еще остается очень сдержан и прохладен. Он – очень сверху.

Она сама приходит к нему в комнату и просит его потанцевать с ней, давая понять, что пришла для любви.

Здесь полностью пропущен этап его шагов, упразднена гендерная разница. Но это в границах с одной стороны и с другой. Как думаете, почему? Кто ответит на этот вопрос четко и ясно?

И на следующий день, когда Джонни ведет себя так, будто между ними ничего не было, это тоже в границах.

Бэби опять делает к нему шаги.

И только спустя несколько ее инициатив и больших шагов, он подкрепляет это шаром с пикой, обвиняя ее в том, что она не говорит отцу о том, что он – ее парень.

Дальше он рассказывает ей, что ему надоело быть игрушкой богатых женщин, он описывает ей, что отдыхающие женщины затаскивают его в постель.

И здесь это – крючок с шаром, а не щипцы, как было бы в другом случае.

Понимаете, в каком? И почему здесь это – рыбацкий ход, поднимающий его значимость?

На этом этапе он уже дает понять ей, что ему нужны серьезные отношения.

Вы видите, как вся его прошлая холодность и жесткость начинает играть на него?

Дальше он делает очень сильный ход, когда не оправдывается перед отцом Бэби, а принимает его обвинение в том, чего он не делал (та самая беременность партнерши). Он говорит только: "Так вот какое у вас мнение". Он ведет себя как печорин (хотя нерыбы все похожи).

И когда отец позже понимает, что Джонни не виноват, его значимость вырастает резко и быстро. Вот это 100% рыбацкий ход.

Кто помнит из фильма и может описать?

После этого отец уже готов отдать в жену свою дочь Джонни, несмотря на его бедность.

До этого отец еще увидел, как гармонична их пара в танце и как красива его дочь рядом с Джонни, как хорошо и неожиданно и быстро он научил ее танцевать, как они подходят друг другу. Их любовь и их совместимость выглядят для него убедительно.

Так Джонни в течение пары недель находит себе жену с ОЗ выше, красивую, юную, любимую и влюбленную в него.

Это и есть рыбалка. Рыбалка похожа на танец сама по себе, а здесь еще актеры хорошо танцуют и это сделало фильм культовым.

Давайте теперь посмотрим, что за имидж у Джонни, имидж – это весь образ в целом, включая поведение героя.

По чертам лица Джонни – тип смешанный и, возможно, чуть больше С, чем Д.

Ему идет и то, и другое. Поэтому он хорош и когда холоден и сдержан, и когда очень эмоционален.

Для детского типа он излишне массивен, был бы Глина, если бы был больше подсушен, но тогда его следовало бы иначе одеть, подстричь и вести себя он должен был бы немного иначе. Как?

В данном случае он – Молния, это 70% Огня (ДМО) и 30% Воздух (СМО).

Его поведение в фильме идеально в этот тип вписывается, поэтому герой получился таким обаятельным, а рыбалка его убедительной.

Я пока еще не писала подробно про 12 типов, но предлагаю проанализировать тем, кто помнит фильм, тип Молния у Джонни.