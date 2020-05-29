Мнение: Петербург глумится над Москвой?

29.05.2020, 0:45, Разное

В то самое время, когда в Москве продлили пропускной режим до 14 июня, а столичный градоначальник говорит о том, что режим санитарных ограничений в Москве будет действовать, пока не появится вакцина от коронавируса, власти Санкт-Петербурга разрешили с 1 июня выходить на улицу без масок и перчаток.

Это такое изощренное глумление над москвичами? Или начало эксперимента? Цель которого узнать, что лучше для борьбы с коронавирусом: жесткие ограничения или наоборот, когда даже маски – лишние?

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