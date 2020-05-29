Личное: Прогулка строгого режима

29.05.2020, 0:19, Разное

Второй день нахожусь в совершеннейшем недоумении — даже думала, может туплю и чего-то не понимаю? Но — нет.

Мэр Москвы Сергей, который не Кужугетович, а Собянин объявил, что теперь мы будет выходить на прогулку по-барачно — в смысле, по номерам домов.



Фото: Соцсети

Сегодня гуляют жители дома №1. Завтра — второго дома. В среду — 1 и 3, а в четверг — короче, хрен знает, что за система!

Да и плевать на систему, важно другое — мы на зоне оказались и не заметили?

Нет-нет, вы же знаете, я давно писала, что — за самый жёсткий кратковременный карантин, но его так и не было.

Вместо быстрого разрешения ситуации с эпидемией, нас вяло импотентили 2 месяца, как старый муж — молодуху. И вот теперь — нате ещё ноухау! — гуляет первый барак, затем второй, а потом третий с первым.

Что за бред вообще происходит? Насколько такой идиотизм соответствует Конституции?

Никто не имеет законного права ограничивать людям прогулки, если не объявлен режим ЧС.

Но ЧС — нет. Зато во вторник жители дома №3 не имеют права выйти на улицу.

Какое мы преступление совершили, простите? За что нас держат по баракам, почему мы не имеем права потоптать зону в пятницу, например, а не в субботу?

Поведение столичных властей напоминают мне старого мужа — и сам не может трахнуть бабу как следует, и ей не разрешает сходить к любовнику. Сергей Семёнович, вы уж определитесь — мы гасим коронавирус, или вы гасите нас, превращая в зэков?

А что дальше придумает мэрия? По утрам будить и выходить на линейку? Или как там на зоне называется эта поверка — развод?

«Вот этой минуты горше нет – на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь.

Вся линейка чернела от бушлатов – и вдоль её медленно переталкивались бригады вперёд, к шмону.

– Рубахи нижние отбирают!

Так и вся жизнь у зэка. Шухов привык: только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись. Почему – рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал?.. Не, не так…

– Ра-ас-стегнуть рубахи!

– Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!..

Имеют. Знают. Это ты, брат, ещё не знаешь.

– Вы не советские люди! – долбает их капитан.

– Десять суток строгого!

И потише старшине:

– К вечеру оформишь.

Холод под рубаху зашёл, теперь не выгонишь. Что укутаны были зэки – всё зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В коечку больничную лечь бы сейчас – и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжельше». «Один день Ивана Денисовича», Солженицын.

А как вы относитесь к этим мерам? Чувствуете себя сидельцами, когда на прогулку вас выпускают в строго определённые дни?