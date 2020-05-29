 

Долги россиян поставили исторический рекорд

29.05.2020, 0:15, Разное

Коронавирус в России спровоцировал масштабные проблемы с экономикой. Несмотря на то, что власти разработали комплексный план поддержки граждан и представителей малого и среднего бизнеса, ухудшение уровня жизни у многих стало заметным.

Люди были вынуждены закрывать финансовые дыры кредитными деньгами. Уровень долговой нагрузки россиян к 1 апреля 2020 года достиг отметки в 10,9%, сообщили в Центробанке. Этот показатель оказался самым большим за все время наблюдений.

В регуляторе отметили, что и до кризиса из-за пандемии коронавируса высокая закредитованность населения считалась одной из уязвимостей финансового сектора страны. После начала эпидемии часть российских заемщиков не смогли в срок внести платежи. “Это определенный индикатор кредитного качества”, – рассказал представитель ЦБ.

При этом в регуляторе сочли, что не все пропустившие один платеж будут показывать просрочку и дальше. Кто-то самостоятельно восстановит график платежей, другим кредит реструктурируют.

Однако масштабы этой реструктуризации в краткосрочной перспективе могут оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков. Банк России полагает, что участники рынка успеют подготовиться к ухудшению состояния портфелей.

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&#55357;&#56399;&#55356;&#57339; Бедным семьям помогают справиться с последствиями коронавируса ⠀ В этот непростой момент, люди, как никогда раньше, стараются сплотиться и помочь друг другу. ⠀ Вот ещё одна добрая история &#55357;&#56390;&#55356;&#57339; ⠀ #семья #помощь #коронавирус #пандемия

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT



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