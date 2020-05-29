Трамп подписал указ о лишении соцсетей правовой защиты от действий пользователей

29.05.2020, 0:10, Новости дня

Президент Дональд Трамп подписал в четверг указ о компаниях, управляющих крупнейшими социальными сетями. Об этом сообщили в Белом доме.

Трамп в четверг рассказал журналистам, что он поручил генеральному прокурору Уильяму Барру приступить к работе с прокурорами всех штатов для разработки законодательства, которое позволит властям бороться с «обманными», по словам Трампа, методами работы соцсетей.

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент заявил, что подписанный им указ призван лишить социальные сети правовой защиты, которой они пользуются благодаря Закону о порядочности в СМИ. Сейчас этот закон освобождает соцсети, за редкими исключениями, от какой-либо юридической ответственности за материалы, публикуемые пользователями.

Трамп подчеркнул, что компании, которым принадлежат соцсети, являются, по сути, монополиями.

Генпрокурор Уильям Барр, присутствовавший на брифинге, сказал, что сейчас администрация готовит законопроект в дополнение к сегодняшнему указу Трампа. Белый дом собирается удалить или подвернуть изменениям секцию 230 в действующем Законе о порядочности в СМИ.

Президент несколько раз подверг критике методы работы компании Twitter Inc, которая владеет популярной соцсетью Твиттер. По мнению президента, в действиях руководства компании видится явная предвзятость: в Твиттере, сказал Трамп, занимают предвзятую позицию, выбирая, какие именно записи должны подвергаться цензуре или попадать в черные списки.

Кроме того, по словам Трампа, то, как компания отбирает твиты, снабжаемые пометкой с фактчекингом, является «неуместным политическим активизмом».

Президент допустил, что его указ могут оспорить в судах, однако, по его мнению, у администрации есть хорошие шансы на победу во всех этих процессах.

Ранее сообщалось, что своим указом президент поручил Управлению по цифровым стратегиям Белого дома удвоить усилия по сбору жалоб на цензуру в Интернете и передавать их Федеральной торговой комиссии и Министерству юстиции.

Трамп пригрозил ввести «жесткие меры регулирования» в отношении соцсетей в минувшую среду. Президент заявил, что, по мнению республиканцев «соцсети полностью подавляют консервативные голоса». Он также обвинил соцсети в неудачных попытках заглушить голоса консерваторов во время выборов 2016 года. «Мы не можем допустить, чтобы это случилось снова и в еще более изощренном виде», – написал Трамп в Твиттере.

Во вторник Твиттер решил добавить к некоторым твитам Дональда Трампа предупреждения о проверке фактов, содержащихся в постах главы государства. Речь во всех твитах шла об отношении президента к голосованию по почте.

Под двумя твитами президента появились ссылки, добавленные модераторами соцсети, с названием "Узнайте факты о голосовании по почте"

«Твиттер уже сейчас вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мое утверждение о бюллетенях для голосования по почте, которое приведет к массовой коррупции и мошенничеству, является неверным, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми СМИ – CNN и Amazon Washington Post … Твиттер подавляет свободу слова и я, как президент, этого не допущу!» – так президент прокомментировал действия модераторов соцсети.

В пометках, сделанных модераторами Твиттера, говорится, что президент необоснованно утверждает, что голосование по почте приведет к фальсификациям на выборах.