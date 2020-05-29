Умер правозащитник и активист Сергей Мохнаткин

29.05.2020, 0:10, Новости дня

Умер правозащитник и политический активит Сергей Мохнаткин. О его смерти сообщили писатель Виктор Шендерович и правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко. Мохнаткину было 66 лет.

Правозащитник умер после долгой болезни. В апреле его жена Анна Кречетова писала, что он находится в тяжелом состоянии после операции в московской больнице,​ сообщает Радио Свобода.

В декабре 2019 года Сергея Мохнаткина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии – за месяц до этого у него начались осложнения травмы, полученной во время пребывания в тюрьме: в ИК-4 Архангельска, где Мохнаткин отбывал срок за “применение насилия к полицейским”, сотрудники ФСИН сломали ему позвоночник.

По словам близких активиста, добиться госпитализации удалось только с помощью правозащитников.

Первый раз Сергей Мохнаткин был осужден за нападение на сотрудника полиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Впоследствии он был помилован президентом России и вышел на свободу в конце апреля 2012 года.

31 декабря 2013 года оппозиционера снова задержали во время акции на той же Триумфальной площади в Москве в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний. По версии следствия, Мохнаткин дважды ударил по лицу и по голове полковника полиции Сергея Шорина, а также нанес телесные повреждения сотруднице полиции. Оппозиционер вину отрицал и считал дело против него сфабрикованным. Несмотря на это, в 2014 году Мохнаткин получил 4,5 года колонии строгого режима за “применение насилия к полицейским”. Позже ему добавили еще два срока за неповиновение сотрудникам колонии, где он отбывает наказание.

В 2016 году оппозиционер получил 11 месяцев колонии за оскорбление начальника отряда исправительного учреждения, а в марте 2017-го его признали виновным в дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК).

Пятое дело на Мохнаткина завели в ноябре 2018 года по части 1 статьи 321 УК (“Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества”). Оно было связано с инцидентом, произошедшим 13 октября во время этапирования Мохнаткина из областной больницы управления ФСИН. По данным адвоката, во время обследования в больнице оппозиционеру дали 15 суток в штрафном изоляторе, несмотря на плохое состояние его здоровья. Оппозиционер отказался от этапирования из больницы и попросил вызвать ему скорую помощь, но его все равно насильно доставили в колонию.

Оппозиция и Союз солидарности с политзаключенными считают Сергея Мохнаткина политзаключенным.