“Я ваш лоббист”. Саакашвили призвал предпринимателей публиковать в соцсетях видео о проблемах ведения бизнеса

28.05.2020, 23:55, Новости дня

Глава Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Михаил Саакашвили в Facebook обратился к предпринимателям с призывом записывать видеоролики о проблемах ведения бизнеса и размещать их в соцсетях.

“Записывайте ваши видео с конкретными предложениями того, что нужно изменить законодательно, чтобы вести бизнес в Украине стало легко и просто. Публикуйте свои видео в Facebook, Instagram или YouTube и обязательно ставьте хештег “ГоворитьБізнес”, чтобы мы могли их найти и посмотреть. Я готов рассматривать все ваши предложения и очень хочу, чтобы вы их прислали как можно больше”, – говорится в заявлении.

Саакашвили отметил, что желательная длина видеоролика должна быть не более пяти минут.

“Я ваш лоббист и вместе с вами хочу достигать конкретных результатов”, – подчеркнул глава Исполнительного комитета реформ.

Политик заверил, что изучит все опубликованные ролики и на их основании будет инициировать законодательные, административные и прочие изменения.

“Присылайте конкретные вещи. Не общие, вокруг да около – конкретно: что вам мешает, что нужно менять в законодательстве, что нужно менять в каждодневной практике, как обуздать произвол чиновников налоговой, таможенной и так далее”, – сказал Саакашвили.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать проблемы украинских предпринимателей “как минимум раз в неделю, менять эту систему, которая всем надоела”.

“Я вам обещаю: каждое видео будет внимательно нами просмотрено и главные вещи будут доведены до президента и других органов власти”, – добавил Саакашвили.

Ми хочемо почути бізнес! 📌 Я хочу допомогти бізнесу звернутися до президента з конкретних питань.Якщо це буде звернення з проханням профінансувати якийсь проект — я не зможу вам в цьому допомогти, це не в моїх повноваженнях. Але в моїх повноваженнях міняти законодавчу нормативну базу і щоденну практику, щоб ви позбулися чиновницького свавілля і дурних регуляцій — ось в цьому я можу вам допомогти.Записуйте ваші відео з конкретними пропозиціями того, ЩО потрібно змінити законодавчо, щоб вести бізнес в Україні стало легко і просто.👉 Публікуйте свої відео в фейсбук, інстаграм або ютюб, і обов'язково ставте хештег #ГоворитьБізнес, щоб ми могли їх знайти і подивитися. Я готовий розглядати всі ваші пропозиції і дуже хочу, щоб ви їх прислали якомога більше. (Бажано, щоб ваші відео були не довше 5 хвилин).Я — ваш лобіст і разом з вами хочу досягати конкретних результатів!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦📌 Я хочу помочь бизнесу обратиться к президенту по конкретным вопросам. Если это будет обращение с просьбой профинансировать какой-то проект — я не смогу вам в этом помочь, это не в моих полномочиях. Но в моих полномочиях менять законодательную нормативную базу и каждодневную практику, чтобы вы избавились от чиновничьего беспредела и глупых регуляций — вот в этом я могу вам помочь. Записывайте ваши видео с конкретными предложениями того, ЧТО нужно изменить законодательно, чтобы вести бизнес в Украине стало легко и просто. 👉 Публикуйте свои видео в фейсбук, инстаграм или ютюб, и обязательно ставьте хештэг #ГоворитьБізнес, чтобы мы могли их найти и посмотреть. Я готов рассматривать все ваши предложения и очень хочу, чтобы вы их прислали как можно больше. (Желательно, чтобы ваши видео были не длиннее 5 минут)Я — ваш лоббист и вместе с вами хочу достигать конкретных результатов!https://youtu.be/DTnECBd18PA Posted by Mikheil Saakashvili on Neljapäev, 28. mai 2020

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. На заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года произошел конфликт между Саакашвили, премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, глава МВД облил одесского губернатора водой.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”.

6 мая 2020 года Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.