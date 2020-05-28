Порошенко вошел в тройку лидеров украинских миллиардеров по рейтингу Forbes

28.05.2020, 23:55, Новости дня

Украинский журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко составляет $1,4 млрд. Об этом пишет российская редакция Forbes, ссылаясь на первый номер журнала “Forbes Украина”, который сегодня вышел в печать.

Как сообщается в журнале, Порошенко занял третье место среди украинских миллиардеров. С такой оценкой он вошел в первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины.

В последний раз Порошенко входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году, тогда его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же “Forbes Украина” оценил состояние Порошенко в $750 млн, и он занял восьмое место.

Основа благосостояния Порошенко – производитель кондитерских изделий Roshen.

Во время избирательной кампании весной 2014 года Порошенко обещал продать свои активы, кроме “5 канала”.

В январе 2016 года Петр Порошенко передал свою долю в корпорации Roshen в управление слепому трасту компании Rothschild Trust.

В в 2016-м – Порошенко задекларировал 12,3 млн грн, в 2017 году 16,3 млн грн доходов, в 2016-м – 12,3 млн грн.

Согласно декларации Порошенко, в 2018 году он получил около 1,527 млрд грн доходов, а потратил 328,6 млн грн. Из них 130 млн – на покупку ценных бумаг, 122,9 млн – на рекламные услуги, 39,8 млн – уплата налогов, 481,2 тыс. – коммунальные услуги.

Как писало “НВ Бизнес”, у банка-управителя траста была на руках доверенность сроком на четыре года, которая позволяет проводить переговоры о продаже активов корпорации Roshen. Президент корпорации Вячеслав Москалевский владеет 13% через инвестиционный фонд “Кондитеринвест”, доля еще четырех топ-менеджеров Roshen составляет по 0,5%. “Ничего не изменилось, я по-прежнему общаюсь с представителями Rothschild Trust, раз в году им выплачиваются дивиденды”, – заявил Москалевский в ноябре 2019 года.

В ноябре 2019 года также стало известно, что Порошенко начал переоформлять свой кондитерский бизнес на старшего сына Алексея. Эту информацию подтвердили НВ в корпорации Roshen. На сайте Центра противодействия коррупции также обнародовали данные о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО “Центрально-Европейская кондитерская компания” (ЦЕКК) значился Алексей Порошенко – старший сын пятого президента. Порошенко остаелся бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных ЦЕКК предприятий: ООО “Рошен-Столица”, ЗАО “Киевская кондитерская фабрика “Рошен”.