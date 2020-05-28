С лидера чемпионата Австрии сняты 6 очков

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28.05.2020, 23:50, Новости дня

Лидер австрийской бундеслиги ЛАСК лишен шести очков за досрочный выход из режима самоизоляции. Это наказание лишило ЛАСК первого места.

ЛАСК начал групповые тренировки раньше срока, разрешенного австрийским правительством. Это стало причиной наказания лидера бундеслиги. С ЛАСКа сняты шесть очков. Также клуб оштрафован на 75 тысяч евро.

До приостановки чемпиона Австрии, связанной с пандемией коронавируса, ЛАСК опережал своего ближайшего преследователя — чемпиона страны "Ред Булл" из Зальцбурга на 3 очка. Но после санкций со стороны лиги положение в верхней части таблицы изменилось. Вперед вырвался клуб из Зальцбурга.



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