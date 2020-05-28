Найдена причина массового доисторического вымирания

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28.05.2020, 23:42, Новости дня

Учеными были найдены доказательства причин массового вымирания на Земле 360 миллионов лет назад большой части растений и пресноводных животных.

По мнению специалистов, древняя лесная экосистема была разрушена по причине истощения озонового слоя, а также изменения климата. К такому выводу эксперты пришли после анализа спор древних растений в горных породах, которые были найдены на Шпицбергене. Обнаруженные споры растений специалисты сравнили с другими образцами и обнаружили у них пигментные пятна и шипы.

Такая особенность спор была вызвана влиянием интенсивного ультрафиолетового излучения, чья интенсивность была вызвана кратковременным разрушением озонового слоя.  



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