Найдена причина массового доисторического вымирания
28.05.2020, 23:42, Новости дня
Учеными были найдены доказательства причин массового вымирания на Земле 360 миллионов лет назад большой части растений и пресноводных животных.
По мнению специалистов, древняя лесная экосистема была разрушена по причине истощения озонового слоя, а также изменения климата. К такому выводу эксперты пришли после анализа спор древних растений в горных породах, которые были найдены на Шпицбергене. Обнаруженные споры растений специалисты сравнили с другими образцами и обнаружили у них пигментные пятна и шипы.
Такая особенность спор была вызвана влиянием интенсивного ультрафиолетового излучения, чья интенсивность была вызвана кратковременным разрушением озонового слоя.
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