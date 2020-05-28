Ученые обнаружили полиморфизм тоновости языка

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28.05.2020, 23:42, Новости дня

Специалисты выяснили, что определить, относится ли родной язык человека к тоновым можно по наличию полиморфизма rs41310927 гена ASPM в геноме.

Ученые решили подробнее рассмотреть связь между генами, чьи варианты связаны с развитием микроцефалии, и восприятием тонов. Во время анализа геном 426 носителей кантонского диалекта, эксперты обнаружили, что наличие подобного варианта объясняет различия в восприятии участниками лексического тона, а не другой звуковой информации. Результаты эксперимента позволили ученым обнаружить прямую зависимость между геном ASPM и восприятием лексического тона в популяции носителей кантонского диалекта.

Данные, которые были полученные учеными, могут стать первым прямым доказательством генетической основы языкового развития.



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