Мнение: Анонс теста на тему имиджа

28.05.2020, 23:30, Разное

Предлагаю в это воскресенье написать тест по имиджу.

Я приготовила описания 12-ти типов имиджа и хочу, чтобы это не осталось простой теорией, когда каждый будет искать только свой тип, а остальные не увидит и не поймет. Очень важно разобраться во всех типах имиджа, только тогда будет системное представление.

Тест будет следующим.

В 12 заданиях будут даны описания 12 типов.

К каждому заданию будут даны несколько вариантов (фото), нужно будет выбрать то, которое соответствует типу.

Места будут продаваться завтра вечером, в районе 20 часов по Москве.

Для подготовки можно почитать последние посты по тегу Имидж и более ранние.

Но это не обязательно. Все задания будут даны на опережение и на общее представление об имидже как таковом, о том как психологические характеристики воплощаются в физических.

Имидж – это создание внешнего образа, способного максимально выгодно представлять вашу фигуру в поле на физическом плане.

Готовы попробовать через два дня?