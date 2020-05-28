Мнение: Анонс теста на тему имиджа
28.05.2020, 23:30, Разное
Предлагаю в это воскресенье написать тест по имиджу.
Я приготовила описания 12-ти типов имиджа и хочу, чтобы это не осталось простой теорией, когда каждый будет искать только свой тип, а остальные не увидит и не поймет. Очень важно разобраться во всех типах имиджа, только тогда будет системное представление.
Тест будет следующим.
В 12 заданиях будут даны описания 12 типов.
К каждому заданию будут даны несколько вариантов (фото), нужно будет выбрать то, которое соответствует типу.
Места будут продаваться завтра вечером, в районе 20 часов по Москве.
Для подготовки можно почитать последние посты по тегу Имидж и более ранние.
Но это не обязательно. Все задания будут даны на опережение и на общее представление об имидже как таковом, о том как психологические характеристики воплощаются в физических.
Имидж – это создание внешнего образа, способного максимально выгодно представлять вашу фигуру в поле на физическом плане.
Готовы попробовать через два дня?
Источник: Эволюция
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