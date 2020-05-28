ООН призвала США прекратить расовое насилие

28.05.2020, 23:30, Новости дня

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет прокомментировала гибель чернокожего Джорджа Флойда в результате действий полиции в США.

Бачелет призвала американские власти «принять серьезные меры, чтобы остановить такие убийства». Кроме того, необходимо «обеспечить правосудие». США следует «изменить процедуры», ввести «профилактические меры», сказала она.

«Но прежде всего, должны быть предъявлены обвинения сотрудникам полиции, которые прибегают к чрезмерному применению силы, и вынесен приговор за совершенные преступления», – приводит ее слова РИА «Новости».

Бачелет опасается, что в результате расследования убийство в очередной раз будет оправдано на сомнительных основаниях, как уже не раз случалось.

По ее словам, нужно «признать и рассмотреть ту роль, которую укоренившаяся и широко распространенная практика расовой дискриминации играет в таких смертях».

Кроме того, в ООН призвали демонстрантов в Миннеаполисе избегать насилия, поскольку «уничтожение имущества не решит проблему жестокости полиции и закрепленной дискриминации». Также она призвала полицию «проявлять максимальную осторожность, чтобы не подогреть нынешнюю ситуацию еще большим применением чрезмерной сил».

Напомним, протесты в Миннеаполисе прошли после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание Флойда. Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города.