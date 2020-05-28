Микробиолог заявил об отсутствии случаев передачи COVID-19 через упакованную еду

28.05.2020, 23:16, Новости дня

Микробиолог Евгений Плисов сообщил, что не слышал о случаях, когда коронавирус передавался через партию упакованной еды на предприятии.

Плисов пояснил, что во внешней среде коронавирус живет всего до трех дней, поэтому «говорить, что вирус законсервируется в каком-то продукте и к вам доберется — таких свидетельств не было», передает «Звезда».

Он объяснил, что «заразиться коронавирусом через еду можно». Это может произойти, если человек с COVID-19 «покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо».

При этом не зафиксированы случаи заражения через консервированные продукты.

Плисов отметил, что вино, к примеру, «добирается до потребителя неделями, месяцами, в нем ничего не сохранится, вероятность заразиться через него стремится к нулю».