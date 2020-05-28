 

«Академик Черский» направился в логистический центр «Северного потока – 2»

28.05.2020, 23:08, Новости дня

Трубоукладчик «Академик Черский» возвращается в немецкий порт Мукран – логистическую базу «Северного потока – 2», где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов.

В Мукран прибыла баржа «Фортуна» (МРТС), которая тоже может быть использована для достройки газопровода, передает РИА «Новости» со ссылкой на Marine Traffic и Myshiptracking.

Утром 28 мая сообщалось, что «Академик Черский» вышел из логистического центра «Северного потока – 2», куда прибыл 8 мая.

Напомним, задержка в строительстве возникла после того, как из-за санкций США продолжать работы отказалась швейцарская компания Allseas.



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