Личное: Сексуальная бабушка

28.05.2020, 23:00, Разное

«Я планирую быть самой сексуальной бабушкой для своего дедули», — заявила в интервью глупенькая Анечка Седокова, которая уже находится в биологическом возрасте бабки, но до сих пор этого не поняла.



Фото: Соцсети

Умные женщины знают: сексуальных бабушек не бывает. У женской сексуальности есть срок годности, и он — значительно короче, чем у осетрины.



Дуры искренне верят в то, что, если будут очень стараться, то останутся желанными даже в предверии климакса.

Чушь собачья.

Распахнутая настежь промежность молодой Шэрон Стоун стала культовой. Распахнутая промежность бабушки Шэрон вызывает единственное желание: отвести от неё взгляд.



Фото: Соцсети

Не сунуть туда член, а именно отвести взгляд.

Бессрочность женской сексуальной привлекательности — миф, созданный маркетологами для того, чтобы выставлять куриц на бабки, заставляя их платить за то, что купить нельзя: молодость.

Как ни тряси сиськами и ни убеждай себя в обратном, но только молодость обладает сексуальной привлекательностью.

Согласны? Почему?