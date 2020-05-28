Личное: Сексуальная бабушка
28.05.2020, 23:00, Разное
«Я планирую быть самой сексуальной бабушкой для своего дедули», — заявила в интервью глупенькая Анечка Седокова, которая уже находится в биологическом возрасте бабки, но до сих пор этого не поняла.
Фото: Соцсети
Умные женщины знают: сексуальных бабушек не бывает. У женской сексуальности есть срок годности, и он — значительно короче, чем у осетрины.
Дуры искренне верят в то, что, если будут очень стараться, то останутся желанными даже в предверии климакса.
Чушь собачья.
Распахнутая настежь промежность молодой Шэрон Стоун стала культовой. Распахнутая промежность бабушки Шэрон вызывает единственное желание: отвести от неё взгляд.
Фото: Соцсети
Не сунуть туда член, а именно отвести взгляд.
Бессрочность женской сексуальной привлекательности — миф, созданный маркетологами для того, чтобы выставлять куриц на бабки, заставляя их платить за то, что купить нельзя: молодость.
Как ни тряси сиськами и ни убеждай себя в обратном, но только молодость обладает сексуальной привлекательностью.
Согласны? Почему?
Источник: Лена Миро
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