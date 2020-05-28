 

Под Воронежем подросток убил девочку и спрятал ее тело в заброшенном доме

28.05.2020, 22:54, Разное

В селе 2-е Никольское Воронежской области произошло жестокое убийство. 16-летний подросток расправился с девятилетней девочкой, после чего спрятал ее тело в заброшенном здании.

Как сообщает Life.ru, злоумышленника уже задержали. Молодой человек признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело. Мотивы преступника устанавливаются.



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