 

Собянин: Летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже мировой

28.05.2020, 22:54, Разное

По его словам, летальность от коронавирусной инфекции в городе в разы меньше, чем в других странах и городах, которых тоже затронула эта трагедия. Считать у кого проценты больше, а у кого меньше – недопустимо, подчеркнул Собянин.

Эпидемию коронавируса мэр столицы назвал общей трагедией. “Мы должны относиться как к трагедии и спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, проблемы, болезни, вместе бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрешности”, – сказал градоначальник.

Ранее Минздрав России на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утвердил методические рекомендации по подсчету летальности от коронавирусной инфекции. Заразившиеся коронавирусом граждане, у которых нет жалоб, включать в статистику заболеваемости нет необходимости, указали в ведомстве. При этом если пациент умер от осложнений заболевания, Минздрав рекомендовал всегда указывать причиной смерти коронавирус.

Показатели смертности от коронавируса в Москве намного ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне, сообщили ранее в оперативном штабе столицы по борьбе с эпидемией. В то же время в столичном департаменте здравоохранения предупредили, что в мае показатель смертности будет выше, чем годом ранее.

Напомним, что коронавирусом в России по последним данным заразились почти 380 тысяч человек. В Москве за истекшие сутки выявлено 2 054 новых случая – это самый низкий показатель за последний месяц.

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⚡️Сергей Собянин рассказал о смягчении карантина в Москве Режим самоизоляции продлен до 14 июня. Смягчение карантина позволит людям выходить на улицу для занятий спортом и прогулок. Рекомендуют выбирать для прогулок места, удаленные от дома не более чем на два километра. #москва #карантин #собянин #коронавирус Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Май 2020 в 4:33 PDT



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