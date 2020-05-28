Палата представителей отложила голосование по Закону о надзоре за иностранными разведками

28.05.2020, 22:54, Новости дня

Демократы в Палате представителей отменили запланированное голосование по вызывающему дискуссии Закону о надзоре за иностранными разведками (FISA), связав это решение с угрозой президентского вето.

«Администрации, в особенности некоторым представителям Министерства юстиции, очень хотелось бы, чтобы этого законопроекта не было, – заявил в четверг спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. – Без него не будет предусмотренных им важных элементов по защите гражданских свобод. Без него будет неограниченное количество лазеек, позволяющих не защищать неприкосновенность частной жизни американцев. Разумеется, потому, что республиканцы в Палате представителей ставят политику выше национальной безопасности».

Однако законопроект FISA, ранее в этом месяце принятый Сенатом, который находится под контролем республиканцев, вызвал возражения со стороны обеих партий, когда демократическое большинство в Палате представителей внесло в него поправки.

Из-за этих поправок Минюст в среду заявил, что более не поддерживает инициативу, и пригрозил президентским вето.

«Учитывая совокупное негативное влияние этих законодательных изменений на способность Минюста выявлять и отслеживать террористов и шпионов, Минюст должен выступить против законопроекта, который в данный момент рассматривается в Палате представителей. В случае принятия генеральный прокурор порекомендует президенту наложить вето на законопроект», – заявил помощник генпрокурора Стивен Бойд.

Закон вызвал критику и со стороны защитников гражданских свобод, которые хотят, чтобы американским гражданам была гарантирована защита от незаконных обысков.

Президент Дональд Трамп во вторник вечером опубликовал твит, в котором призвал республиканцев голосовать против законопроекта.

«Я надеюсь, что все республиканцы в Палате представителей скажут «НЕТ» FISA, пока наша страна не сумеет определить, как и почему случился величайший политический, криминальный и подрывной скандал в истории США».

Трамп утверждает, что программа FISA использовалась для незаконной слежки за членами его предвыборного штаба в 2016 году в попытке помешать его победе.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти в среду призвал отложить голосование, чтобы достичь двухпартийного консенсуса.

Как сообщается, у некоторых прогрессивно настроенных демократов также вопросы к законопроекту.

Пелоси в четверг заявила, что законодатели продолжат работать над документом, чтобы гарантировать его принятие с достаточной поддержкой для преодоления президентского вето.