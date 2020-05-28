Конгрессмены требуют разъяснений по поводу решения закупить неисправные аппараты ИВЛ у России

28.05.2020, 22:54, Новости дня

Главы нескольких комитетов и подкомитетов Конгресса направили письмо госсекретарю Майклу Помпео с требованием предоставить разъяснения о решении президента Дональда Трампа закупить у России аппараты искусственной вентиляции легких, которые не только оказались небезопасными для использования, но и были произведены структурой компании, в отношении которой действуют американские санкции.

На прошлой неделе законодатели направили аналогичное письмо президенту Трампу, выразив серьезную обеспокоенность по поводу решения потратить миллионы долларов из бюджета на эти аппараты, а затем бесплатно отправить в Россию полностью исправные аппараты, несмотря на острую потребность в них в США.

«Эти ошибочные решения привели к бесполезной трате миллионов долларов из бюджета США. Они подрывают наши интересы в области внешней политики и национальной безопасности и подрывают способность нашей страны бороться с кризисом вокруг коронавируса», – отметили авторы письма.

Как сообщается, аппараты ИВЛ той же модели, как поставленные в США, привели к пожарам в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате чего скончались шесть пациентов с коронавирусом. Власти США подтвердили, что завезенные из России аппараты в стране не использовались.

По данным СМИ, многие из этих аппаратов были поставлены Уральским приборостроительным заводом, являющимся частью Концерна Радиоэлектронные технологии, в отношении которого в июле 2014 года были введены санкции в связи с Украиной и Крымом. Авторы письма призывают Госдепартамент предоставить поясняющие документы к 10 июля 2020 года.