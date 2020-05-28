Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москве 24 июня

28.05.2020, 22:53, Новости дня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы в Москве 24 июня, сообщили в аппарате главы государства.

«Президент Кыргызской Республики примет участие в Параде в Москве 24 июня, посвященном 75-летию Победы в ВОВ», – передает РИА «Новости» слова представителя аппарата.

На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли 360 тыс. человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них – дважды.

Во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.