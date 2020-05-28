В России второй раз за неделю зафиксировали рекордное число умерших от COVID-19 – 174 человека

28.05.2020, 22:50, Новости дня

По данным на 28 мая, за последние сутки в России подтвердили 8371 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 379 051.

Больше всего новых случаев в Москве – 2054, в Московской области – 774, в Санкт-Петербурге – 383, в Свердловской области – 268.

За сутки от коронавируса умерли 174 человека. Это рекордное с начала распространения коронавируса в стране значение фиксировали также два дня назад, 26 мая. За весь период в стране от коронавируса умерли 4142 пациента.

За прошедшие сутки выписано 8785 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 150 993.

Число умерших от осложнений, связанных с коронавирусом, в мире достигло 355 688 человек, увеличившись за сутки на 5 230 человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 5 695 155 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 104 088, излечились более 2,35 млн человек.

По уровню распространения коронавируса Россия занимает уверенное третье место. Опережают ее США – всего уже 1 699 933 (100 442 умерших) и Бразилия – 411 821 (25 598). После России следует Великобритания – 268 619 (37 542), Испания – 236 259 (27 117), Италия – 231 139 (33 072).

Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о двух новых случаях заболевания в активной форме, ввезенных за сутки из-за рубежа в Шанхай и провинцию Фуцзянь, а также о 23 бессимптомных больных. Смертельных случаев в стране за сутки не зафиксировали. Всего в КНР с начала пандемии зарегистрировано 4 634 летальных исхода и 82 995 инфицированных.