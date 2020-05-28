 

За аферы с недвижимостью на 250 млн рублей в Москве задержали адвоката

28.05.2020, 22:48, Новости дня

Суд в Москве заключил под стражу адвоката Сергея Щербакова по уголовному делу об аферах с недвижимостью на 250 млн рублей, информирует СК.

По мнению следствия, он входил в преступную группу во главе с бизнесменом Рафаэлем Хамидуллиным и адвокатом Фаилем Садретдиновым. Задержаны шесть фигурантов, Садретдинов бежал за границу, а о судьбе Хамидуллина пока ничего не сообщается. Аферисты по поддельным документам захватывали недвижимость в Москве, а также похищали деньги с банковских вкладов, полагает СК. Ущерб превышает 250 млн рублей.

«Установлена причастность адвоката Сергея Щербакова. По данным следствия, адвокат … неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, совершая действия по хищению объектов недвижимого имущества», – передает РИА «Новости» сообщение следствия.

Накануне прошел обыск в офисе, где встречались участники группы. Следователи совместно с оперативными сотрудниками провели обыски в офисе, где проходили встречи фигурантов.

«Сегодня в отношении Щербакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляет СК.

Напомним, что Фаиль Садретдинов был одним из подозреваемых в деле об убийстве главного редактора российского издания журнала «Форбс» Пола Хлебникова.



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