Правительство выделит на поддержку аэропортов 11 млрд рублей

28.05.2020, 22:48, Новости дня

Российское правительство выделит почти 11 млрд рублей на поддержку аэропортов, это средства для выплаты зарплат сотрудникам и уплату страховых взносов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Направим почти 11 миллиардов рублей на поддержку наших аэропортов, средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов. Обращаю внимание, что эта мера поддержи не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров», – сообщил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что эти деньги также могут быть использованы на содержание, ремонт, эксплуатацию зданий, оборудования, транспортных средств и иные расходы. Контролировать расходование средств будет Росавиация, сообщил премьер.

«Это поможет частично компенсировать расходы аэропортов, возникшие из-за падения объемов пассажирских авиаперевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции», – указал Мишустин.

В апреле президент Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса.