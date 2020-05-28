Апелляционная палата ВАКС повторно отправила Микитася под стражу

28.05.2020, 22:36, Новости дня

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента “Укрбуда” Максима Микитася с альтернативой внесения залога в 100 млн грн. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале.

“Судьи Апелляционной палаты антикорсуда под председательством судьи Дмитрия Михайленко назначили экс-депутату, бывшему президенту “Укрбуда” меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 100 млн грн”, – говорится в сообщении.

В Апелляционной палате ВАКС на своей странице в Facebook, не называя фамилии, сообщили, что рассмотрели апелляционные жалобы защитника и прокурора по делу бывшего президента “Укрбуда” и суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14 июля 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Апеляційна палата змінила запобіжний захід колишньому президенту УДБК «Укрбуд» на тримання під вартою з альтернативою… Posted by Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду on Neljapäev, 28. mai 2020

14 мая ВАКС отправил Микитася под круглосуточный домашний арест.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.