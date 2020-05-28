Германия отказала Онищенко в политубежище, на Донбассе скоропостижно умер украинский комбриг. Главное за день

28.05.2020, 22:36, Новости дня

Германия просит Онищенко уехать

Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало украинскому бизнесмену и бывшему народному депутату Александру Онищенко в предоставлении политического убежища, его попросили немедленно покинуть ФРГ. Бизнесмен обжаловал в суде города Оснабрюк решение миграционной службы.

Украинские супербогачи

Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 самых богатых людей страны. Их совокупное состояние составило более $31 млрд. В первой тройке рейтинга – Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко.

Умер командир танковой бригады

Боевой офицер, 38-летний командир 1-й отдельной танковой Северской бригады Юрий Межаков умер в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Академики о коронавирусе

Украина уже прошла пик эпидемии коронавируса и фазу плато. Об этом сообщил заместитель директора Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко, ссылаясь на данные статистического анализа.

Проблемы в Бразилии

За последние сутки коронавирус был подтвержден у 20 599 жителей Бразилии, умерло 1086 человек. Это самые высокие показатели суточной заболеваемости и смертности от COVID-19 на планете.